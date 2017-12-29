В Краснодаре четыре дня продолжаются поиски пропавших школьников

Вчера, 17:36

В Краснодаре правоохранители уже четвертые сутки разыскивают троих подростков, загадочно исчезнувших после посещения кафе, где их видели в последний раз. Две 13-летних школьницы пропали с их 17-летним знакомым. Их телефоны не отвечают.

По сообщению коммуникационного подразделения краевой полиции, сообщение об исчезновении школьников поступило в прошедший понедельник. К правоохранителям обратились родители семиклассниц Марьяны Сливенко и Дианы Заплатной, которые заявили, что девочки ушли в кафе, расположенное на той же улице, где и дом, в котором они проживали. В положенное время девочки домой не пришли, их телефоны молчали.

Позже выяснилось, что с подружками в кафе был их знакомый Максим Ревта. Такие сведения дали свидетели из числа обслуживающего персонала кафе. Куда затем делись подростки, никто не заметил. Обе девочки невысокого роста, их спутник имеет рост 180 сантиметров. На предплечье парня глубокий шрам от ожога и татуировка в виде литеры «Н».