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"Почта России" на Урале отобрала у детей сотрудников лишние конфеты

Вчера, 16:43

Филиал "Почты России" на Урале распотрошил детские подарки, которые были предоставлены для семей сотрудников. Главы компании заявили, что детям работников "Почты России" положили больше конфет, чем требуется.

Руководство филиала высказало распоряжение распаковать все подарки сотрудников, которые были выданы в качестве подарком для их детей. Работников "Почты России" обязали вернуть все конфеты и другие сладости, которые оказались лишними. В результате сотрудники вскрыли подарки и взвесили находящие там конфеты.

Сладости, которые оказались лишними, они вернули на баланс "Почты России". Инцидент обсуждался в социальной сети Facebook. Один из пользователей уверен, что таким способом "Почта России" заботится о своих сотрудниках и их детях, чтобы те не ели много сладкого.


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