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Праздники у работников «Почты России» в Ростове под угрозой

Вчера, 16:42

Администрация «Почты России» заставляет сотрудников добровольно-принудительно соглашаться на сверхсрочные графики работы в праздничные дни. Эту информацию получили местные СМИ со ссылкой на одного из сотрудников ростовского отделения.

 Работники «Почты России» в Ростове обеспокоены графиками работы в новогодние и рождественские праздники. Руководство планирует продолжить работу отделения не выплачивая людям достойной оплаты труда в праздничные дни. Тех, кто должен отдыхать, а не работать, заставляют писать объяснительные письма, в которых работники обязаны указать наличие собственного желания трудиться сверхсрочно.

Об этом стало известно журналистам местных СМИ, которые, не называя имени сотрудника ростовского отделения «Почты России», говорят о недобросовестности администрации и нарушении трудового законодательства.


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