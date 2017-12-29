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Прокуратура Сахалина проверит фото медсестры с пациентами реанимации

Сегодня, 14:07

Прокуратуре Сахалина стало известно, что одна из медсестер, которая работает в реанимации областной больницы, устраивала неоднократные фотосессии с тяжелыми больными. Правоохранители проверяют данные об издевательских снимках.

 По данным источников, работница медицинского учреждения специально делала снимки так, чтобы на них отчетливо были видны умирающие пациенты. После чего она выкладывала их в социальные сети, подписывая неоднозначного смысла комментариями. Она утверждала, что персоналу абсолютно плевать на пациентов, а также описывала подготовку больных к проведению операций, при этом используя ненормативную лексику.
После того, как снимки были обнаружены областной прокуратурой, началась доследственная проверка. Остается открытым вопрос, было ли нарушение гражданских прав. Глава Минздрава Алексей Пак заявил, что медсестра нарушила врачебную этику и проявила неуважение к коллегам. Кроме того, в срочном порядке будет проведена служебная проверка, а женщине грозит наказание по закону.


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