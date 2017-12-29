В Москве женщина купила колонию клопов вместе с пихтой

Сегодня, 13:27

Москвичка в одном из больших супермаркетов приобрела новогоднее дерево. Принеся пихту в квартиру, заметила целую колонию клопов. После обращения в торговую сеть OBI с жалобой ей выдали спрей от клопов и уверили в их безопасности. Покупательница намерена отнести живущих клопов на проверку.

Жительница Москвы, не осознавая, стала жертвой нерадивых продавцов новогодних деревьев. Так, в одном из больших супермаркетов OBI приобрела новогоднюю пихту. Принесла покупку в квартиру и с ужасом заметила целую колонию клопов.

Потерпевшая обратилась в гипермаркет с проблемой. На что ей ответили, что эти клопы не опасны, и выдали ей спрей от насекомых. Доверчивая женщина пришла вновь домой и обработала дерево полученным средством. Но кпотравить всех клопов не удалось.

Теперь пострадавшая планирует «набрать» живых насекомых и отнести в санэпидстанцию.