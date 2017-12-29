В Перми пьяный таксист развозил людей по городу

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В Перми задержали нарушителя правил дорожного движения, который оказался таксистом, да еще и в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в пермском сообществе в социальной сети.

Инцидент произошел 28 декабря. Пьяный таксист был остановлен около Пермского цирка. В состоянии алкогольного опьянения мужчина, кстати, развозил клиентов.

Перед праздниками особенно нередко можно встретить безответственных водителей, которые не стесняются выпить перед тем, как сесть за руль. Но, конечно, есть и те добросовестные люди, которые, работая в такси, подходят иным способом к встрече новогодних праздников. Например, надевают костюм Деда Мороза и дарят мелкие сувениры клиентам, которых довелось везти в новогодний период.