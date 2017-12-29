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В Смоленской области пьяного выбросили из автобуса на дорогу

Сегодня, 13:03

В Смоленской области пассажир автобуса решил избавиться от пьяного гражданина и выбросил его из салона прямо на проезжую часть. Инцидент случился вчера, около 13-15:00 мск возле остановки «Ассорти» в Ярцево. Люди возмущаются в соцсетях после огласки случая.

Не секрет, что подвыпившие пассажиры часто создают лишние хлопоты в маршрутках общественного транспорта. Однако житель Смоленской области по-своему решил вопрос. Мужчина силой выбросил подвыпившего пассажира из салона маршрутки.

Однако борец за справедливость не учел, что мужчину он выбросил на проезжую часть, где ездят много машин. Инцидент возмутил людей, которые активно осуждают нарушителя, который применил силу к человеку. Известно, что это произошло 28 декабря возле остановки «Ассорти».


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