В Тверской области в квартире одного из домов обрушился потолок

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В городе Кимры Тверской области в ночь на 25 декабря произошло ЧП. В одной из квартир дома №12 по улице Свободы обрушился потолок. Лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств хозяйка квартиры и ее маленький ребенок не пострадали.

Следственным комитетом по Тверской области организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Хозяйка квартиры Юлия Лебедева после происшествия обратилась в администрацию.

Как рассказала исполняющая обязанности главы города Кимры Светлана Брагина: «Юлия Лебедева была на приеме в понедельник, 25 декабря. Мы стали разбираться в ситуации. Сейчас могу сказать: в квартире, где произошло обрушение, прописана сама женщина и один из ее родственников. Ребенок и муж Юлии прописаны в доме на улице Гагарина, в благоустроенном жилье. То есть женщине и ребенку есть, где жить. Да и дом на улице Свободы, в целом, находится в приемлемом состоянии. По крайней мере, другие жильцы не жалуются».

Брагина также отметила, что администрация предложила женщине другое жилье - комнату в общежитии, но та отказалась.

- По мере высвобождения маневренного жилья женщине будут предложены другие варианты. Что касается дома, то в нем будем производить обследование и ремонт перекрытий, - объяснила глава города.

Для полного выяснения обстоятельств дела организована проверка, на основании результатов которой будет вынесено решение.

Отметим, что в ноябре 2014 года во время проведения ремонтных работ в доме № 38 по улице Мусоргского в Твери обрушилась кровля здания, пробив межэтажные перекрытия. Тогда погибла 45-летняя женщина, ее 10-летняя дочь чудом уцелела - мать закрыла девочку собой. В России такие случаи не редкость.

По сообщению очевидцев, не так давно в Екатеринбурге подобное происшествие произошло в детской поликлинике №1 по улице Орджоникидзе, 25. В сообщении говорится, что от потолка отвалился кусок штукатурки, которая сделала огромную дыру в натяжном потолке. Медицинское учреждение работает в прежнем режиме, однако люди посещают его с опаской.