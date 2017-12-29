В центре Ростова прохожих шокировала мать-камикадзе

Сегодня, 11:08

В Ростове на перекрестке между улицами Большая Садовая и Соборная произошел неприятный инцидент, который шокировал как водителей, так и пешеходов. Две молодые мамаши-камикадзе решили перейти оживленную магистраль в неположенном для этого месте.

Обе женщины были с маленькими детьми, что возмутило людей, ведь у них полностью отсутствовал инстинкт самосохранения, который присущ всем матерям.

Некоторые прохожие сфотографировали женщин и разместили информацию о них в социальных сетях. Видимо, хотели предостеречь других мам от подобных экспериментов. В комментариях пользователи возмущались таким поступком женщин и радовались, что все закончилось хорошо. Некоторые даже прозвали их мамаши-камикадзе.

Сотрудники полиции тоже возмутились подобным инцидентом и напомнили пешеходам, что необходимо переходить улицу в специально отведенных для этого местах. Сами мамочки не решились ответить на комментарии.