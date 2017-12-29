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Житель Омска поздравил соседей-свиней с Новым годом

Сегодня, 10:58

Соседей-свиней с наступающим Новым годом поздравил житель Омска. Такое оригинальное поздравление он разместил в социальных сетях.

Житель Омска решил очень оригинально поздравить своих соседей с наступающим Новым годом. Мужчина разместил свое сообщение в социальных сетях, назвав соседей свиньями.

Дело в том, что некоторые жители дома №14, который расположен по проспекту Космическому в Омске, очень часто не доносят свой мусор до баков, которые предназначены для этих целей. У подъезда уже образовалась мусорная куча, которая мешает жильцам.

В своем поздравительном посте мужчина написал, что чаще всего так делает соседка, которой разгневанный мужчина пообещал перенести кучу мусора прямо под входную дверь. Пользователи положительно отреагировали на замечания, ведь с такой проблемой сталкиваются многие россияне. Хотя большинство людей заметили, что таким образом ситуация не изменится и народ так и будет продолжать выбрасывать мусор в неположенных местах.


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