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Житель Биробиджана купил пельмени с червями

Сегодня, 10:01

В Биробиджане разгорелся скандал по поводу вышедшего в сеть видеоролика, на котором снят процесс варки пельменей, в ходе которого из начинки продукта выползают черви.

Житель Биробиджана купил полуфабрикат в одном из местных магазинов. В процессе приготовления он заметил в бульоне червей. Как оказалось, черви содержались в начинке пельменей.

Местные журналисты обратились к производителю полуфабриката с требованием объяснить сложившуюся ситуацию. Им ответили, что непременно разберутся с причиной случившегося. На данный момент в магазинах с продажи снят весь ассортимент пельменей данного производителя. Есть мнение, что инцидент произошел по причине недобросовестной конкуренции – видеоролик может содержать заведомо ложные кадры, снятые специально по инициативе нечестных бизнесменов, делящих рынок с производителем пельменей.


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