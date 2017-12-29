Житель Красноярска решил продать свою почку на интернет-аукционе

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Материальные трудности подвигли жителя Красноярска продать почку. Для ее реализации он выбрал интернет-аукцион.

У 30-летнего жителя Красноярска в жизни возникли серьезные материальные трудности, решить которые у него не получалось. Для исправления ситуации, в которой оказалась его семья, отчаявшийся мужчина решил продать свою почку.

Мужчина устроил интернет-аукцион, разместив свое объявление под ником Azimut87. В нем он просил не судить его строго за такой шаг и сообщал параметры, необходимые для медиков. Свои торги красноярец решил начать с суммы в 25 тысяч рублей.

Таким интересным случаем заинтересовались местные журналисты. В интервью 7 каналу мужчина рассказал, что работает таксистом и мечтает обзавестись собственным жильем, но денег на него накопить не может, ведь у него семья и двое маленьких детей. Мужчина задумывался об отъезде на заработки, но боится оставить жену без поддержки.

Напомним, что согласно российскому законодательству донором может быть только родственник, а продажа органов запрещена. Известно, что объявление мужчины уже удалено модераторами сайта. В комментариях многие предлагали ему поискать выход на черный рынок, где продать почку можно легко и быстро. Правда, не всегда такой риск оправдан, ведь можно на всю жизнь остаться инвалидом или вообще не выжить.