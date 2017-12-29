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В Иркутске под окнами домов гуляли голодные медведи

Сегодня, 09:18

В сети распространилась серия фотографий, на которых запечатлены медведи, прогуливающиеся около домов жителей Иркутска.

Фотографии были сняты жильцами одного из домов, расположенного вблизи цирка города. Медведи были дрессированными, никакой угрозы для жителей не представлялось. Животные гуляли в сопровождении представителей цирка. Данные фотографии собрали множество комментариев.

На сайте «Пикабу», где было размещено фото, один пользователь написал: «Многие не верят, что в России медведи по дорогам ходят) вот под окнами сидит целое семейство)».


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