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Жертвами пожара в жилом доме Нью-Йорка стали минимум 12 человек

Сегодня, 08:25

Билл Де Блазио, руководящий администрацией Нью-Йорка, сообщил о минимум 12 погибших в результате пожара в квартале Брокс. В настоящее время пожарные полностью ликвидировали возгорание в жилом доме.

Пожар в нью-йоркском районе Брокс возник накануне. По неизвестным причинам вспыхнул 5-этажный жилой дом. Огонь с огромной скоростью распространился по всему зданию, унеся жизни, по меньшей мере, 12 человек. Точное количество пострадавших также не установлено. На ликвидацию возгорания спасательные службы Нью-Йорка выделили расчет из 170 сотрудников и десятков техники. В настоящее время огонь полностью ликвидирован.

«Трагедия в Броксе – наихудшая из всех пожаров, когда-либо происходящих в Броксе. За последнюю четверть века ни одно чрезвычайное происшествие с огнем в нашем городе не уносило сколько жизней», - заявил прессе Билл Де Блазио.


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