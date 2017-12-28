На Урале "Почту России" заставили вскрыть подарки детям-инвалидам

Вчера, 23:40

На Урале сотрудники курьера «Почта России» вынуждены были вскрывать детские новогодние подарки. Такой приказ поступил от руководства, чтобы из каждого пакета забрать 8 конфет для отката.

Пресс-служба «Почты России» сообщила о том, что на Урале сотрудников обязали вскрывать детские новогодние подарки для изъятия восьми конфет. Приказ руководства гласит о том, что отобранные сладости пойдут в виде отката в ФГОП. Работники «Почты России» возмущены данной директивой, так как пакеты с подарками изначально были определены детям-инвалидам. Работники считают, что отнимать у ребенка с неполными возможностями пару конфет может выглядеть кощунственно.

Согласно мониторингу запросов популярности среди курьеров, наиболее частым перевозчиком стала именно «Почта России». Хотя ранее к ним были некоторые претензии по вскрываемости посылок, все же курьер стал оправдан и получил признание на рынке.