В Якутии 12-летний мальчик погиб от рук халатного хирурга

Вчера, 22:45

В Якутии 12-летний мальчик скончался по причине равнодушия и некомпетентности хирурга. Причиной смерти стало неполное обследование пациента, поэтому был установлен ложный диагноз на фоне тяжелого состояния.

Следователи СУ СК Якутии сообщили о завершении расследования уголовного дела относительно врача-хирурга Олемкинской ЦРБ. Причиной внимания правоохранителей стала смерть 12-летнего мальчика 25 мая 2016 года. Все подозрения направлены на лечащего хирурга, который равнодушно не дообследовал пациента, а также провел операцию не полностью, установив неправильно послеоперационный диагноз.

Мальчик был доставлен скорой 20 мая прошлого года с симптомами острой боли в животе. Медики неотложной помощи поставили первичный диагноз острый панкреатит и отправили пациента на госпитализацию После проведенной терапии улучшений не было. Отец забрал ребенка домой через сутки, где ему стало хуже. После вторичного обращения 12-летнему пациенту провели операцию по удалению аппендицита, а 25 числа он скончался. Хирург признал свою вину и теперь судьбу вершит суд.