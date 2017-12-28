Илья Аверьянов арестован до 27 февраля

Вчера, 21:09

Бывший руководитель «Меньшевика» Илья Аверьянов не хотел совершать умышленное убийство на фабрике. Об этом осамостоятельно заявил в суде на заседании, однако суд все же арестовал преступника до 27 февраля 2018 года.

В Пресненском зале суда Москвы 28 декабря состоялось слушание дела бывшего руководителя кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова. Он обвиняется в преднамеренном убийстве, так как открыл стрельбу в админкорпусе комбината по новому руководству. По словам Аверьянова, он не имел изначального умысла в убийстве.

Следователь, который ведет уголовное дело относительно бывшего директора «Меньшевика, настойчиво просит суд принять меру пресечения для подозреваемого в убийстве Аверьянова. Он направил ходатайство судье о заключении экс-чиновника под стражу.

В завершении судебного заседания, судья вынес постановление о взятии под арест Илью Аверьянова на срок до 25 февраля следующего года.