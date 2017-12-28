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На западе Москвы возле храма загорелись три строительные бытовки

Вчера, 20:12

В западной части Москвы произошел пожар на территории церкви. Строительные бытовки, ранее установленные вблизи храма, вспыхнули, подобно свечкам.

Во дворе храма святителя Спиридона Тримифунтского, который расположен на западе российской столицы, 28 декабря произошел пожар. Там установлены несколько строительных бытовок для сотрудников, которые проводили плановые работы в летнее время. В данный момент, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, огонь пытаются ликвидировать наиболее быстрым методом. Степень урона пока не установлена, этим будут заниматься специально уполномоченные работники МЧС.

По тем данным, которые стали известны от сотрудников пожарной охраны, возле храма горят три бытовки. Есть один пострадавший, которому уже оказана первая медпомощь. Общая площадь возгорания пока неизвестна, так как процесс ликвидации огня еще не завершен окончательно.


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