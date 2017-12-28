В Благовещенске за нападение с фэйковым пистолетом парни получат 10 лет ареста

Вчера, 19:59

Двое благовещенцев в нетрезвом состоянии (17 и 19 лет) решили нажиться на прохожих, прихватив игрушечный пистолет. Напав на жертву и не получив наживы, нападающие выстрелили в человека фэйковыми пулями и скрылись. Личности установлены, теперь суд может осудить парней до 10 лет лишения свободы.

Стало известно, что в Благовещенске двое парней решили нажиться на прохожих. К такой мысли ребята пришли после распития спиртных напитков. Вооружившись игрушечным пистолетом совершили нападение на прохожего, после чего получив отказ в драгоценностях и деньгах, скрылись выстрелив в человека игрушечными пулями. Инцидент быстро раскрыли, личности нападавших установлены. Теперь городской суд решит, достаточно ли оснований и доказательств, для осуждения друзей до 10 лет лишения свободы.