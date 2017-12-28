В Ростове таксистка вернула забывчивым пассажирам 4 миллиона рублей

Вчера, 19:23

В Ростове-на-Дону широко обсуждается поступок местной жительницы, которая на своем автомобиле работает таксистом в одной из фирм. Женщина, обнаружив в салоне пакет с четырьмя миллионами рублей, разыскала забывчивых пассажиров и вернула им деньги.

Оксана Милованова работает на одну из фирм, обеспечивающих услуги такси уже несколько лет. По словам женщины, это дает ей возможность пополнить свой семейный бюджет, хотя по роду деятельности приходится сталкиваться с непростыми ситуациями. В начале этого месяца Милованова получила заказ и отвезла мужчину и женщину на городской автовокзал перед самым завершением смены. Чуть позже она заметила полиэтиленовый пакет, набитый купюрами.

Не раздумывая, Оксана связалась с диспетчером, а тот, в свою очередь, с бывшими клиентами. Как оказалось, те уже спокойно ехали на рейсовом автобусе в сторону районного центра. Водитель такси в свое свободное время догнала автобус и вернула пассажирам их деньги. Взамен получила 400 рублей за непредвиденный километраж и «спасибо». Кстати, сдачу в 100 рублей с 500-рублевой купюры ее вежливо попросили вернуть.