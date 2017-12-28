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В Кемерово из-за прорыва холодного водопровода возникла пробка

Вчера, 19:10

Сегодня вечером в Кемерово произошел прорыв холодного водопровода. В результате движения транспорта в районе перекрёстка улицы Терешковой с Октябрьским проспектом находится в сложном состоянии. На месте работают все спецслужбы. Пострадавших нет.

28 декабря под вечер в Кемерово произошел прорыв труб холодной воды. Так, на проезжую часть попало много воды, что вызвало утруднённое движения для легковых авто и остановку движения для грузовиков и коммунального транспорта. На месте порыва работают все причастные службы: медработники, сотрудники ГИБДД, аварийные службы. Данных о пострадавших нет. Власти города следят за ситуацией дистанционно. Случайные свидетели о очевидцы заявляют о том, что стали заложниками ситуации с порывом воды, который их приследует каждый год на этом отрезке пути.


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