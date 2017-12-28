В Пензе врачи успешно пришили пациенту отрубленную кисть

Вчера, 18:55

Пресс-служба Министерства здравоохранения России по Пензе сообщила об успешно проведенной операции по пришиванию отрубленной кисти в стенах отделения травматологии №2 больницы имени Захарьина. В ближайшие дни пациента выпишут из госпиталя.

Потерпевший житель Пензы на работе получил серьезную производственную травму руки, потеряв несколько пальцев и практически лишившись кисти. Однако хирургам отделения травматологии №2 больницы имени Захарьина удалось успешно провести сложнейшую операцию, пришив кисть на место. Состояние пациента прокомментировал Михаил Щербаков, заведующий отделением травматологии. Потерпевший мужчина чувствует себя хорошо, в скором времени его выпишут домой.

После заживления ран и снятия швов, пензенскому пациенту предстоит пройти длительный курс реабилитации. Врачи практически с нуля научат его управлять кистью и сгибать пальцы.