В Перми мужчина выкинул из окна всю мебель на свою иномарку

Вчера, 18:50

В Перми один из местных жителей выбросил всю свою мебель из окна квартиры вниз на припаркованный личный автомобиль. Когда последним аксессуаром стала огромная кровать, пермяку вызвали скорую соседи.

Новый год для одного из жителей Перми может наступить в пустой квартире. Дело в том, что мужчина выбросил всю практически мебель и вещи через окно. При этом, его не тронул тот факт, что все имущество приземлилось на стоявшую внизу личную иномарку достаточно высокой стоимости. Соседи сразу ощутили «праздничное» предновогоднее настроение жильца, когда под утро всем пришлось проснуться от масштабного грохота по всему многоэтажному дому.

«Гвоздем программы» стала двухспальная кровать, которую также могла постигнуть та же участь. Мужчина пытался и ее вытолкать вниз. После этого, к пермяку была вызвана полиция и скорая, которая увезла мужчину на проверку психического состояния.