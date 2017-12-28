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Минута езды пьяным стоила 200 тысяч рублей жителю Смоленска

Вчера, 18:35

Смолянин хотел переставить авто возле клуба. Однако забыл, что недавно выпил. В то самое время нарушителя задержали работники полиции. По факту нарушения ст. 264.1 УК РФ мужчина должен заплатить 200 тыс.

В Смоленске полицейские бдят правонарушителей в местах наибольшего их скопления. Об этом сообщили журналисты местных газет. К такому выводу пришли после публикации новости о мужчине, который за минуту проехал нетрезвым пару метров и был оштрафован на 200 тыс. рублей. Такое наказание виновнику предъявили возле клуба, где нарушитель отдыхал и выпивал, после чего решил переставить автомобиль. Теперь в виду нарушения ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) мужчина должен понести наказание. Журналисты разузнали, что ранее мужчина был лишен права управления автомобилем за аналогичный проступок.


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