Волгоградского пса спасали не жалея павильона

Вчера, 18:18

В Волгограде прошла спасательная операция, в которой пришлось разрезать торговый павильон ради свободы скулившего пса. К таким радикальным мерам пришлось прибегнуть с инициативы хозяина ларька.

В одном из районов города Волгоград произошло несанкционированное спасение животного. По предварительной информации, пес залез под ларек и не смог самостоятельно выбраться из ловушки. Так, по инициативе хозяина ларька новенький торговый павильон был распилен болгаркой, а пес освобожден. После освобождения пес убежал из места происшествия. По словам очевидцев у собаки шок от увиденного и пережитого. Неравнодушные граждане сутра слушали как скулит животное, однако помочь ничем не могли. Ответить помощью на крик пса смог только хозяин ларька.