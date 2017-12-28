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Волгоградского пса спасали не жалея павильона

Вчера, 18:18

В Волгограде прошла спасательная операция, в которой пришлось разрезать торговый павильон ради свободы скулившего пса. К таким радикальным мерам пришлось прибегнуть с инициативы хозяина ларька.

В одном из районов города Волгоград произошло несанкционированное спасение животного. По предварительной информации, пес залез под ларек и не смог самостоятельно выбраться из ловушки. Так, по инициативе хозяина ларька новенький торговый павильон был распилен болгаркой, а пес освобожден. После освобождения пес убежал из места происшествия. По словам очевидцев у собаки шок от увиденного и пережитого. Неравнодушные граждане сутра слушали как скулит животное, однако помочь ничем не могли. Ответить помощью на крик пса смог только хозяин ларька.


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