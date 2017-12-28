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На окраине Екатеринбурга в результате взрыва газа пострадал человек

Вчера, 18:07

В Екатеринбурге после произошедшего взрыва газа в квартире пострадал один человек. Четверых инвалидов спасатели вынесли из огня практически на руках.

По оперативным данным экстренной службы Екатеринбурга, 28 декабря, на окраине города произошел взрыв газа в квартире. На момент происшествия внутри жилища были люди. Как только взрыв произошел, вслед за ним вспыхнул пожар. На место происшествия немедленно прибыла спасательная команда сотрудников пожарной охраны. Спасатели смогли проникнуть в помещение и спасти находящихся в нем людей от гибели. Четверых жильцов спасатели вынесли на руках из огня.

Ситуацию осложняло то обстоятельство, что все люди имели ограниченные возможности, то есть были инвалидами и самостоятельно не могли передвигаться. Также к горящему дому приехала по вызову и скорая помощь. По словам медработников, одному человеку понадобилась неотложная помощь. В настоящее время угрозы его жизни нет. Врачи диагностировали третью степень ожогов у пострадавшего.


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