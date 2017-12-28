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Всемогущий Дед Мороз посетил брифинг Захаровой

Вчера, 17:19

Дед Мороз, который считается как всемогущий, посетил брифинг, который давала Мария Захарова. Он сообщил об отказе в новогоднем пожелании Минюста США ограничить деятельность RT и Sputnik.

На брифинге, который 28 декабря проводила Мария Захарова, являющаяся представительницей МИД, пришёл Дед Мороз. Он стал вместе с ней отвечать на шуточные вопросы, поступающие от журналистов.

Помимо того, он зачитал ряд писем, которые к нему поступили в преддверии Нового года. Как он сообщил, одно из них пришло к нему из США. Отправителем значился Минюст этого государства.

Он продекламировал и текст этого послания. С его слов, в обращении содержалось пожелание сделать так, чтобы и RT, и Sputnik исчезли в США из вещательного пространства.

Дед Мороз сообщил, что вынужден разочаровать отправителей, сказав, что может всё, но только не это.

Российские каналы RT и Sputnik стали в США объектами повышенного внимания властей. Помимо препятствований в работе, которые чинились там и ранее, сейчас их власти «свободной страны» объявили в качестве иноагентов.


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