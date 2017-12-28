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Жительница Калининграда сломала зубной протез о камень в хлебе

Сегодня, 14:01

Жительница Калининграда отсудила у местного продуктового магазина 18 тысяч рублей и неизвестную сумму моральной компенсации за проданную ей буханку хлеба с камнем внутри. Из-за бракованной пищи потерпевшая сломала себе зубной протез.

Попав в неприятную ситуацию, жительница Калининграда для начала обратилась напрямую к руководству продавшего хлеб с камнем магазина. Предприниматели отказались выплачивать потерпевшей деньги за нанесенную травму, после чего возмущенная женщина обратилась в суд. В ходе разбирательств истец смогла доказать свою правоту. Судья обязал провинившийся магазин выплатить потерпевшей 18 тысяч рублей на новый протез, а также возместить моральный ущерб.

Намерена ли защита оспаривать вердикт суда, в настоящее время неизвестно.


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