В Балашихе со склада угнали грузовик с шоколадом

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В Московской Балашихе неизвестные угнали грузовик со склада, который был забит шоколадом. Информацию предоставил источник в правоохранительных органах.

Из сообщения следует, что инцидент произошёл в утреннее время 28 декабря. Неизвестные злоумышленники проникли на склад, который располагается в промышленной зоне, и угнали транспортное средство. Сейчас силовики изучают записи с камер наружного наблюдения, чтобы определить личности преступников. Уже возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Более детальной информации пока что не поступало.

Ранее в Сургуте арестовали мужчину, который накануне совершил хищение мешка с детскими подарками во время утренника.