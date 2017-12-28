В Саратове Макдональдс эвакуировали из-за пакета с проводами

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Сегодня утром в Саратове посетители и персонал популярного ресторана «Макдональдс», расположенного в центре города, были вынуждены экстренно покинуть помещение. Причиной срочной эвакуации стал бесхозный пластиковый пакет, из которого торчали провода.

Как сообщают очевидцы события, через час после открытия заведения, один из посетителей попросил вызвать администрацию, которой и указал на пакет, стоявших у одного из пустых столиков. По словам бдительного гражданина, уже в течение десяти минут пакет никто не забирает. Администратор подошел к подозрительному предмету, увидел торчащие из него провода и незамедлительно позвонил в полицию. Посетители и персонал организованно покинули помещение еще до приезда правоохранителей. Прибывшие на место происшествия взрывотехники осмотрели пакет и обнаружили в нем моток электрического провода. В это время к ресторану подошел гражданин, который заявил, что найденные вещи принадлежат ему. Он просто забыл их возле столика где обедал.