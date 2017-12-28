VistaNews.ru


В Саратове Макдональдс эвакуировали из-за пакета с проводами

Сегодня, 13:51

Сегодня утром в Саратове посетители и персонал популярного ресторана «Макдональдс», расположенного в центре города, были вынуждены экстренно покинуть помещение. Причиной срочной эвакуации стал бесхозный пластиковый пакет, из которого торчали провода.

Как сообщают очевидцы события, через час после открытия заведения, один из посетителей попросил вызвать администрацию, которой и указал на пакет, стоявших у одного из пустых столиков. По словам бдительного гражданина, уже в течение десяти минут пакет никто не забирает. Администратор подошел к подозрительному предмету, увидел торчащие из него провода и незамедлительно позвонил в полицию. Посетители и персонал организованно покинули помещение еще до приезда правоохранителей. Прибывшие на место происшествия взрывотехники осмотрели пакет и обнаружили в нем моток электрического провода. В это время к ресторану подошел гражданин, который заявил, что найденные вещи принадлежат ему. Он просто забыл их возле столика где обедал.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.