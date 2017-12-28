В «Шереметьево» самолёт едва не столкнулся со снегоуборщиком

Сегодня, 13:27

В московском международном аэропорту «Шереметьево» едва не случился инцидент, когда один из самолётов почти не врезался в снегоуборочную машину.

Из сообщения следует, что происшествие чуть не случилось на посадочной полосе сегодня, 28 декабря. По предварительным данным, воздушное судно уже чуть не вышло на разворот от терминала, чтобы отправиться в Санкт-Петербург. Авиатранспорт уже начал своё движение, но поступил экстренный сигнал с диспетчерской службы, в котором говорилось, что необходимо немедленно остановиться. Как позже выяснили сотрудники, данный рейс вообще не должен был лететь в это время, а команда на отправление была отдана по ошибке. Когда самолёт начинал свой разгон, на полосе ещё находилась снегоуборочная машина. Пилот успел предпринять все необходимые меры, и остановил транспортное средство.