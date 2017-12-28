Директор Новосибирского колледжа не выпускал на улицу студентов с тату и бородой

Сегодня, 13:24

По сообщениям пресс-службы прокуратуры Новосибирска, местный промышленный колледж запретил татуированным и бородатым студентам выходить на улицу.

Родитель одного из учащихся образовательного заведения подал заявление в прокуратуру. Таким образом, была назначена проверка данного учреждения, в ходе которой были выяснены некие правила внутреннего распорядка. Следуя этим правилам, студенты промышленного колледжа Новосибирска, которые носили бороды и татуировки не имели никакого права выходить на улицу в положенный перерыв между занятиями. Также запрет касался и ношение бороды, усов и рисунков на теле.

Директора учреждения прокуратура ознакомила с явным нарушением Конституции РФ и законе о праве российских граждан свободно передвигаться. Помимо этого, правила внутреннего распорядка колледжа были подвергнуты протесту.