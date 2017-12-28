VistaNews.ru


Директор Новосибирского колледжа не выпускал на улицу студентов с тату и бородой

Сегодня, 13:24

По сообщениям пресс-службы прокуратуры Новосибирска, местный промышленный колледж запретил татуированным и бородатым студентам выходить на улицу.

Родитель одного из учащихся образовательного заведения подал заявление в прокуратуру. Таким образом, была назначена проверка данного учреждения, в ходе которой были выяснены некие правила внутреннего распорядка. Следуя этим правилам, студенты промышленного колледжа Новосибирска, которые носили бороды и татуировки не имели никакого права выходить на улицу в положенный перерыв между занятиями. Также запрет касался и ношение бороды, усов и рисунков на теле.
Директора учреждения прокуратура ознакомила с явным нарушением Конституции РФ и законе о праве российских граждан свободно передвигаться. Помимо этого, правила внутреннего распорядка колледжа были подвергнуты протесту.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.