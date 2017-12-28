Таксист из Новосибирска придумал собственную схему ограбления

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Собственную схему ограбления придумал таксист в Новосибирске. Толкнула его на преступление любовь к азартным играм.

В прошлое воскресенье 24 декабря в полицию Новосибирска поступило заявление от таксиста, в котором он сообщал о нападении. Согласно его информации, в Железнодорожном районе в такси сели три пассажира, которые попросили его подъехать в гаражный кооператив по улице Кубановской. Так они стали угрожать водителю ножом и отобрали всю его выручку, которая составила 4900 рублей.

По данному факту правоохранителями было возбуждено уголовное дело. В ходе разбирательства установлено, что пострадавший таксист обманывает следствие. Установлено, что водитель проиграл указанную сумму в игровые автоматы. После чего, он стал переживать, что о его пристрастии к азартным играм узнают родные и решил рассказать полиции о страже.

За такой обман ему грозит тюремное наказание на срок до трех лет. Окончательное решение по данному делу вынесет суд.

Напомним, что в мае студент оклеветал свою девушку, обвинив ее в краже смартфона. За ложные сведения его приговорили к 200 часам принудительных работ.