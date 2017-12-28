В Москве задержаны двое приезжих с 11 кг метилэфедрона

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В Москве у двоих приезжих сотрудниками Госавтоинспекции было изъято почти 11 килограмм метилэфедрона. Об этом сообщается на официальном Интернет-ресурса МВД России.

Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, в котором находились 24-летний и 29-летний мужчины. Они заметно нервничали и отказывались отвечать на вопросы сотрудников дорожной службы. В результате такого странного поведения водителя и пассажира было принято решение тщательного осмотра автомобиля. В ходе этого был обнаружен не один пакет с неизвестным содержимым. Находку отправили на экспертизу, а мужчин задержали до полного выяснения обстоятельств.

Экспертиза указала на то, что вещество в пакетах является метилэфедроном. Общий вес пакетов составляет почти 11 кг. Также стало известно, что наркотик приготовили на продажу.

По факту возбуждено уголовное дело. Мужчинам выдвинуто обвинение в незаконном производстве, сбыте и подготовке к сбыту наркотического вещества.