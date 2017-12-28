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В Уфе под больницей нашли тело больного лейкозом врача

Сегодня, 12:22

В столице Башкортостана, в Уфе обнаружили тело больного лейкозом врача. Его нашли прямо под окнами больницы № 13.

После проведённой экспертизы, правоохранителям удалось установить, что пациентом оказался врач Азат Каримов. Начал он свою медицинскую карьеру ещё в 1975 году. На протяжении длительного времени он работал на должности главного врача в противотуберкулёзном диспансере. Следователям уже удалось узнать причину смерти Каримова. Он рассказал об этом в своих предсмертных записках, которые оставил своим родственникам и сотрудникам. Сейчас правоохранители устанавливают всю хронологию происшествия и выясняют подробности.

Азат Камиров является заслуженным работником в сфере здравоохранения. За свою карьеру он удостоился большого количества почётных наград и благодарностей.


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