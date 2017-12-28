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Умер экс-директор нижегородского ТЮЗа Владимир Симакин

Сегодня, 12:17

Умер Владимир Симакин, ранее возглавлявший ТЮЗ в Нижнем Новгороде. На момент кончины режиссёру было 72 года.

Сообщение сделано сайтом театра. Симакин был заслуженные деятелем искусств РФ и неоднократным лауреатом премий, относящихся к самым престижным.

Режиссёр за период своей деятельности сделал постановки множества спектаклей самого разнопланового характера. Критики сообщали, что в таких его спектаклях, как, к примеру, «Принцесса Турандот» или «Завтра была война», чувствовалось то, что они назвали «отблеском былой театральной школы»

В то же время умерший известен и в качестве главного режиссёра телекомпании «Волга».

Местом рождения Виктора Алексеевича был Горький, где он появился на свет в 1945 году. Поначалу он трудился на заводе в качестве слесаря, затем служил «срочную» на Балтфлоте.

После окончания режиссёрского факультета в ГИТИСе, работал в различных театрах. Три года он был главным режиссёром в горьковском ТЮЗе, затем перешёл на аналогичную должность в Кострому.

В ТЮЗе Нижнего Новгорода он трудился в период 2000-2006 годы. Театр в то время находился в состоянии конфликтов, и на стороне Симакина были далеко не все. Но его активно поддержали городские педагоги и председатели родительских комитетов.

Прощание с Симакиным началось в 11-00. Оно проходит в Карповской церкви.


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