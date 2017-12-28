На Алтае мать во сне случайно задушила 5-месячного сына

Сегодня, 11:40

Следственный комитет Республики Алтай возбудил уголовное производство по факту смерти 5-месячного ребенка. В причинении смерти по неосторожности подозревается мать погибшего малыша, ненароком задушившая сына во сне.

Трагический инцидент произошел в Горно-Алтайске (Республика Алтай). Молодая мать, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, легла спать рядом с 5-месячным сыном. Во сне подозреваемая совершила неаккуратное движение, перекрыв новорожденному малышу доступ кислорода в легкие. Ребенок скончался. Женщина проснулась, когда ее сына было уже не спасти.

Следственный комитет Алтая устанавливает обстоятельства трагического происшествия в рамках возбужденного уголовного производства. Жительница Горно-Алтайска подозревается в причинении смерти 5-месячному ребенку по неосторожности.