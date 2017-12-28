В Подмосковье электричка сбила насмерть мужчину у Реутово

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Сегодня в Подмосковье произошел наезд электрички на человека. Происшествие с летальным исходом зафиксировано в районе направления Московской железной дроги возле Реутово. Информацию подтвердили сотрудники пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

28 декабря мужчина попал под состав электрички возле Реутово. Согласно данным, электропоезд Крутое-Москва, двигаясь по направлению Московской железной дороги, совершил наезд на человека, в результате медикам пришлось подтвердить факт смерти пострадавшего. Предварительно не известны обстоятельства и причины ЧП. По факту гибели человека ведется проверка. Информацию подтвердили уполномоченные сотрудники в управлении МВД России по Центральному федеральному округу.