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В Подмосковье электричка сбила насмерть мужчину у Реутово

Сегодня, 11:34

Сегодня в Подмосковье произошел наезд электрички на человека. Происшествие с летальным исходом зафиксировано в районе направления Московской железной дроги возле Реутово. Информацию подтвердили сотрудники пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

28 декабря мужчина попал под состав электрички возле Реутово. Согласно данным, электропоезд Крутое-Москва, двигаясь по направлению Московской железной дороги, совершил наезд на человека, в результате медикам пришлось подтвердить факт смерти пострадавшего. Предварительно не известны обстоятельства и причины ЧП. По факту гибели человека ведется проверка. Информацию подтвердили уполномоченные сотрудники в управлении МВД России по Центральному федеральному округу.


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