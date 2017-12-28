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Полиция Москвы обнаружила трупы женщин в двух квартирах

Сегодня, 10:55

Сотрудники МВД по Москве обнаружили трупы пожилых женщин, чьи родственники не могли с ними связаться на протяжении нескольких дней. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины смертей двух пенсионерок.

Накануне в московскую полицию обратились 2 местных жителя, заявившие о неспособности связаться с пожилыми родственниками. В первом случае, бабушка жителя столицы несколько дней не отвечала на звонки, во втором – 76-летняя пенсионерка не могла связаться со своей сестрой. Стражи порядка выехали с проверками в дом на 9-й Парковой улице и на Балаклавском проспекте. В обоих случаях правоохранители обнаружили разлагающиеся трупы пожилых женщин.

По факту смертей двух пенсионерок из Москвы полиция организовала проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины трагических происшествий. К слову, первичные осмотры тел не засвидетельствовали признаков насильственной кончины.


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