В Киргизии около 100 школьников отравились угарным газом на дискотеке

Сегодня, 10:17

В Киргизии при проведении школьной дискотеки около 100 учащихся получили отравление угарным газом. Инцидент случился в селении Кегети, находящемся на территории Чуйской области.

Сообщение сделано прес-службой Минздрава Киргизии. На дискотеке присутствовали учащиеся седьмых и восьмых классов. Её организовали в спортзале школы. Поскольку в это время отключили электричество, чтобы не срывать мероприятие, решили использовать генератор. Он и стал причиной массового отравления.

Помимо учащихся, пострадали и четверо преподавателей. 38 человек пришлось госпитализировать, шестерых из них положили в реанимационное отделение. К счастью трагедий не случилось. Сейчас в больнице остаётся только одна школьница. Сообщается, что её состояние является удовлетворительным.