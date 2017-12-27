В Дагестане пятеро детей отравились угарным газом

Вчера, 23:51

В одном из поселков Дагестана произошло страшное происшествие, в результате которого пятеро маленьких детей отравились угарным газом. Дети были экстренно госпитализированы.

Представители пресс-службы республиканского МВД сообщили о том, что в поселке Нижние Чугли Лекашинского района Дагестана пять девочек разных возрастов получили серьезное отравление от угарного газа. ЧП произошло сегодня, 27 декабря, в 16:00 по Москве в частном доме, дети были в гостях у бабушки, в доме которой и отравились.

Предварительно сообщается, что это произошло в связи с поломкой газовой печи, откуда случилась утечка. На данный момент дети пребывают в больничном отделении.