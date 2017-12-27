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Младенец из Тамбова заболел первым вирусом свиного гриппа

Вчера, 23:54

Младенец из Тамбова заразился вирусом свиного гриппа. Вирус А H1N1 pdm обнаружен медиками в крови 10-месячного юного жителя города, по данным Роспотребнадзора пациент не получил вакцинации.

В Тамбове зафиксирован официально первый случай заболевания горожан вирусом А H1N1 pdm, который известен под названием «свиной грип». Инфекция поразила маленького 10-месячного ребенка. По данным Роспотребнадзора, младенец не получил прививки от недуга.

Как сообщили эпидемиологи Тамбовской области, вакцину от свиного гриппа наиболее эффективно получать в период с сентября по декабрь, когда вспышек эпидемии пока нет. По последним данным в области зарегистрировано до 5 тысяч пациентов, которые обратились в больницы с признаками заболевания ОРВИ. Ни в одного из них не обнаружен вирус А H1N1 pdm. Медики советуют родителям и всем жителям Тамбова и области быть во всем внимании к своему самочувствию и состоянию своих родных.


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