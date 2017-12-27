Экс-чиновнику Никите Белых в суд вызвали срочно скорую помощь

Вчера, 22:44

В Пресненском суде побывали медики «Скорой помощи». В процессе слушания дела Никиты Белых, бывшему губернатору Кировской области стало резко очень плохо.

Адвокат бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Андрей Грохотов сообщил, что его подзащитный почувствовал себя резко плохо. Это произошло прямо на слушании уголовного дела, по которому чиновник проходит в качестве обвиняемого. По требованию правозащитника подсудимого в суд вызвали скорую помощь. Медики прибыли всего за несколько минут. Ранее, когда проходило первое заседание суда по делу Белых, сам подсудимый жаловался на плохое самочувствие.

Все допросы подсудимый провел на ногах. Это послужило сигнальным звонком в его здоровье. Также из СИЗО осенью Никиту Белых увозила скорая. Он был госпитализирован с тяжелой формой гипертонии. Именно эта болезнь дала о себе знать и в настоящее время. Медики подтверждают диагноз.