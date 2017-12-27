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Власти Петербурга окажут помощь людям после взрыва

Вчера, 22:24

Градоначальник Санкт-Петербурга распорядился помочь финансово пострадавшим от взрыва в городе. ЧП произошло 27 декабря, в 19 часов на Кондратьевском проспекте, недалеко от супермаркета.

Георгий Полтавченко, который занимает должность губернатора Санкт-Петербурга, отдал распоряжение властям о том, чтобы была оказана нужная помощь всем, кто пострадал от произошедшего взрыва на Кондратьевском проспекте. Речь идет как о медицинской, так и финансовой помощи.

В Петербурге 27 декабря, около 19 часов вечера, недалеко от супермаркета на Кондратьевском проспекте прогремел взрыв. Пострадали четыре человека. Они остались живы, но им потребовалась помощь медиков.

Людей госпитализировали в больницу города. В данный момент собирается информация о вероятных еще пострадавших жителях города. Правительство города уполномочено оказать посильную помощь людям. Процесс взят под личный контроль губернатора Полтавченко.


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