VistaNews.ru


Причины аварии при запуске "Фрегата" освещены публично в "Роскосмосе"

Вчера, 22:10

Стало известно о причине аварии, произошедшей с блоком «Фрегат». Это известие появилось на официальном портале организации «Роскосмос».

Авария, которая произошла в ноябре при запуске блока «Фрегат» привлекла к себе внимание многих ведомств. На место аварии была вызвана специальная комиссия, которая начала искать причины возникновения сбоя в работе системы, который привел к неудачному результату. Главной причиной аварии при запуске ракеты с блоком «Фрегат» называют оплошности в работе «Роскосмоса». Это подтвердили акты, составленные комиссией.

Эксперты подчеркнули, что организаторам запуска нужно было тщательно проработать все нюансы, которые могли бы иметь место при запуске, и лишь после этого начинать старт. Из-за оплошности работников и произошла авария «Фрегата». Виновники содеянного будут строго наказаны.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.