Причины аварии при запуске "Фрегата" освещены публично в "Роскосмосе"

Вчера, 22:10

Стало известно о причине аварии, произошедшей с блоком «Фрегат». Это известие появилось на официальном портале организации «Роскосмос».

Авария, которая произошла в ноябре при запуске блока «Фрегат» привлекла к себе внимание многих ведомств. На место аварии была вызвана специальная комиссия, которая начала искать причины возникновения сбоя в работе системы, который привел к неудачному результату. Главной причиной аварии при запуске ракеты с блоком «Фрегат» называют оплошности в работе «Роскосмоса». Это подтвердили акты, составленные комиссией.

Эксперты подчеркнули, что организаторам запуска нужно было тщательно проработать все нюансы, которые могли бы иметь место при запуске, и лишь после этого начинать старт. Из-за оплошности работников и произошла авария «Фрегата». Виновники содеянного будут строго наказаны.