В Петербурге на дороге загорелся автобус

Вчера, 21:58

В Санкт-Петербурге, на улице Морской Пехоты произошел пожар 27 декабря. Там в настоящее время горит пассажирский автобус. Информации о пострадавших пока не поступало.

В социальной сети Петербурга появилось известие от пользователей, которые стали очевидцами произошедшего ЧП на улице Морской Пехоты. 27 декабря там загорелся пассажирский автобус. На месте возгорания работают спасатели. Судя по комментариям очевидцев с места происшествия, пострадавших в пожаре нет.

Возле горящего автобуса присутствуют спасатели МЧС, которые продолжают борьбу с пламенем. Причины пожара пока не сообщаются. Также присутствуют и сотрудники ГИБДД Петербурга. В это время транспортный поток по улице Морской Пехоты не стихает, но гаишники вынуждены блокировать проезд из-за пылающего автобуса. Это стало причиной утрудненного движения для автомобилей.