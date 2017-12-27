Трагический пожар в многоэтажном доме Нальчика удалось потушить

Вчера, 20:35

Трагический пожар в Нальчике, следствием которого стала гибель проживавшего в многоэтажном доме, удалось потушить. Сообщение об этом сделано 27 декабря пресс-службой регионального МЧС.

Согласно обнародованным сведениям, информация о данном инциденте поступила спасателям Нальчика, приблизительно, в 17-30. Была проведена срочная эвакуация жильцов «девятиэтажки», в которой произошёл сильный пожар на 5 этаже.

Эвакуированные жильцы уже возвращаются в свои квартиры. К сожалению, без жертв не обошлось. Уже найдено тело одной из жертв пожара. Вероятно, это был жилец загоревшейся квартиры.

О степени тяжести пожара не сообщается, как и о том, что его вызвало. Выяснением причин данного инцидента в настоящее время занимаются эксперты и следователи.

Известно, что при пожаре в данном доме, площадь которого охватила почти всё помещение квартиры, было эвакуировано 75 человек.

В тушении огня местное МЧС задействовало 27 своих сотрудников.