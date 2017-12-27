СК РФ возбудил дело по факту взрыва в Петербурге

Вчера, 20:34

По факту взрыва в петербургском супермаркете «Перекрёсток» возбуждено уголовное дело. Как пояснили в СК России, произошедшее предварительно квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц.

Такую правовую оценку дали специалисты ведомства по итогам первостепенных следственных действий на месте событий. Между тем, стало известно, что в супермаркете нашли фрагменты металлического подшипника. Они разбросаны возле камер хранения, где, вероятно, был эпицентр взрыва. Как правило, они используются для создании самодельной взрывчатки. Указанные предметы могут говорить о том, что ЧП произошло в результате детонации предварительно заложенного взрывного устройства. В правоохранительных органах данную информацию пока не комментируют.

Напомним, менее часа назад в помещении одного из петербургских супермаркетов прогремел взрыв. Предварительно, ранены десять человек, один из них находится в тяжёлом состоянии. Предполагается, что эпицентром взрыва стали камеры хранения с личными вещами покупателей.