Студентку, спасшую от пожара бабушку и братьев, наградили посмертно

Вчера, 20:32

Девушку, спасшую от пожара свою бабушку и двух младших братьев, наградили посмертно от МЧС медалью «За отвагу». В честь Дня спасателей, сегодня в Стерлитамаке посмертно наградили Екатерину Слегину, вручили медаль матери героической девушки.

5 марта, в одном из частных домов в селе Ермолаево в Куюргазинском районе, где проживала бабушка Екатерины, разгорелся большой пожар. В доме в этот момент находились Екатерина, ее 3-х и 9-летние братья, приехавшие погостить, бабушка и прабабушка девушки. Увидев возгорание, девушка разбудила бабушку, вывела из горящего дома одного брата, после чего вернулась, и вытащила через окно другого мальчика. Затем девушка попыталась спасти прабабушку, но ей не удалось этого сделать, женщина погибла. Дом сгорел полностью. Все пострадавшие были доставлены в больницу. 20-летняя студентка БашГУ находилась в крайне тяжелом состоянии, так как получила множественные ожоги по всему телу, а также вдохнула большое количество угарного газа. У мальчиков, Гриши и Арсения, также диагностировали ожоги. Врачи на протяжении нескольких суток пытались спасти девушку, однако ее организм не выдержал. Она скончалась в Уфимском ожоговом центре 22 марта.

Медаль МЧС России «За отвагу на пожаре» по распоряжению Владимира Путина, вручаемую главой города Владимиром Куликовым, получила Елена Слегина, мать погибшей девушки.