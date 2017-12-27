В Петербурге арестовали активиста местных кришнаитов

Вчера, 20:24

В Петербурге под арестом оказался активист, представляющий миссию местных кришнаитов. Ему инкриминируется попытка дачи взятки, и дело уже возбуждено.

По решению суда, функционер Даса Джайанта Кумар, возглавляющий движение кришнаитов Петербурга, взят под стражу за попытку дачи взятки. Сообщение об этом сделано городскими правоохранителями.

Фемида определила сроком окончания его нахождения под арестом – 24 февраля следующего года.

Сообщается, данный представитель религиозного движения кришнаитов собирался дать взятку, чтобы отменить запрет на своё дальнейшее пребывание в РФ.

Данную «тему» он намеревался «решить» с помощью 40 тысяч рублей, которые предложил сотруднику столичного управления, занимающегося вопросами миграции.

Тот не стал рассматривать данное «предложение» и уведомил о данном факте правоохранителей. Задержание Кумара произошло в тот же день.

Как отмечается столичными изданиями, организация, которую представляет арестованный, до сих пор не получило государственную регистрацию в РФ.